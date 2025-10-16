Prima pagina
Corriere dello Sport: "Il Napoli si fida di Gilmour"
"Roma, mi scuso. Ora cerco la gioia". Parole di Nicolò Zaniolo, intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport. II talento ora all'Udinese dice: "All'Olimpico esultai nel modo sbagliato, stavo attraversando un periodo complicato. Gli errori mi hanno portato a essere quello che sono oggi. Spero solo di convincere Gattuso".
Torna il campionato, con Roma-Inter tra le sfide più calde. In taglio alto, un titolo sui giallorossi: "Una bolgia per Gasp". Sabato il 75° sold out dell'era Friedkin. Pellegrini spinge per giocare dall'inizio. Sui nerazzurri, invece: "Inter, sono tutti carichi". Vittorie, gol e assist: da Lautaro a Calha, in 13 rientrano galvanizzati. "Il Napoli si fida di Gilmour" si legge in basso con Billy al posto di Lobotka.
De Bruyne è scatenato! Doppietta con il Belgio, è già a 8 gol in stagione
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
