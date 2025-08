Prima pagina Corriere dello Sport: "Lookaos! Fede per Conte"

vedi letture

"Lookaos". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Una delle tante telenovele di mercato riguarda proprio Ademola Lookman. L'attaccante dell'Atalanta è molto richiesto dall'Inter ma la Dea fa muro sul prezzo da pagare. Il giocatore intanto ha tolto dai social le sue foto con la maglia dei nerazzurri bergamaschi.

“Fede per Conte” il titolo sul Napoli in taglio basso con l’Atletico che studia Raspadori e così l’ex Fiorentina e Juventus torna un’idea per la fascia. Gutierrez invece, nonostante i rumors, per il quotidiano sportivo è un nome congelato. Così come Juanlu perché Zanoli può restare in maglia azzurra. Di seguito la prima pagina integrale