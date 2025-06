Prima pagina Corriere dello Sport: "Ndoye dice sì al Napoli"

"Comolli vota David" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Spazio al calciomercato e alle mosse dei bianconeri che cercano un nuovo attaccante di riferimento. Gyokeres dice no alla Juventus e si riavvicina all'Arsenal, Osimhen vede l'Arabia e così la Vecchia Signora può virare sul parametro zero Jonathan David che si appresta a lasciare il Lille e chiede 7 milioni a stagione con gli agenti che ne vogliono altri 12.

Colpo Napoli - Dopo aver piazzato il colpo Kevin De Bruyne il Napoli è a lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa di Antonio Conte. Gli Azzurri si muovono per un rinforzo sulla corsia degli esterni con l'erede di Kvara ancora da trovare. Uno dei profili individuati dal ds Manna è quello di Dan Ndoye che si avvicina a grandi passi al Napoli.