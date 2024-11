Corso per ds a Coverciano, Buffon sale in cattedra: lungo applauso a fine lezione

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Una lezione sincera e che ha ripercorso le sue esperienze da calciatore e da dirigente, per portare agli allievi tutto il suo vissuto sportivo. Gigi Buffon è intervenuto al corso per direttore sportivo nell'aula magna di Coverciano, la stessa in cui si ritrovano gli azzurri durante i ritiri e che l'attuale capodelegazione della Nazionale ha frequentato da corsista un anno fa, proprio per diplomarsi come ds. Due ore per parlare del suo operato in azzurro e per esporre le sue idee e prospettive, rispondendo alle domande degli allievi che dallo scorso 30 settembre stanno seguendo il programma del Settore Tecnico per formare una figura delicata e necessaria come quella del direttore sportivo.

Lezione terminata con un ungo applauso. (ANSA).