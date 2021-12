Cosa ha avuto Politano? Spalletti ammette che la situazione è davvero dura

Altro che recuperi. Il Napoli per svariati motivi continua a perdere giocatori. Non solo Hirving Lozano, uscito per un colpo a fine primo tempo, ma Matteo Politano s'è aggiunto agli indisponibili, restando a guardare per un problema avuto dopo pranzo: “Beh, si gioca una volta ogni tre giorni. Così è impossibile: io avevo Politano da mettere, poi si è sentito male dopo pranzo e non lo potevo mettere. Lui viene dal Covid e ha bisogno di riprendere condizione, l’avrei messo dopo ma menomale che Manolas ha stretto i denti ed è venuto a giocare. Avere tre sole sostituzioni e con gente che recupera da Covid o infortuni tipo Ounas e Malcuit è veramente dura. Non è possibile”, le parole a Sky Sport.

"Speriamo di recuperare Politano che è stato male oggi, non l'ho potuto mettere stasera perchè era debilitato", ha aggiunto poi Spalletti in conferenza stampa