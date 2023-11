Cosa succede se l'Italia perde con l'Ucraina? Molto dipende dalla Croazia: il quadro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Italia questa sera può staccare il pass per Euro 2024. Sul campo neutro di Leverkusen agli azzurri basterà pareggiare contro l'Ucraina per avere certezza di poter difendere il titolo europeo in Germania tra sette mesi. Per gli azzurri di Spalletti due risultati su tre a disposizione per passare il turno ma, in caso di sconfitta, non sarebbe comunque finita: l'Italia infatti ha sempre avuto certezza dell'accesso ai play-off di marzo grazie alla partecipazione alle ultime finals di Nations League. Ma quali sarebbero le rivali?

La situazione è ancora work in progress e molto dipenderà dalle sfide di domani sera Croazia-Armenia e Galles Turchia. Croazia e Galles sono infatti entrambe nella Lega A di Nations League ed entrambe nel gruppo D di qualificazione a Euro 2024 con due punti di distacco e scontri diretti a favore del Galles. Se Modric e compagni avranno la meglio dell'Armenia saranno matematicamente qualificati, altrimenti dipenderanno dal risultato del Galles chiamato a vincere contro la già qualificata Turchia.

In caso di accesso ai play-off molto dipenderà dagli ultimi risultati del Gruppo D anche perché la Croazia non solo è nella Lega A come l'Italia, ma nel gironcino di marzo sarebbe testa di serie. E questo vorrebbe dire costringere gli azzurri anche a una semifinale più ostica (il pass solo alla vincente della finale).

Certa di partecipare ai play-off nel gruppo della Lega A la Polonia di Lewandowski, mentre la Repubblica Ceca con un punto stasera contro la Moldavia avrà già il suo pass per l'Europeo.

Non si dovesse completare il gruppo da quattro squadre della Lega A, entrerebbe in gioco l'Estonia, prima squadra della Lega D

IL QUADRO COMPLETO

Lega A

1. Spagna (qualificata)

2. Croazia

3. Italia

4. Olanda (qualificata)

5. Danimarca (qualificata)

6. Portogallo (qualificata)

7. Belgio (qualificata)

8. Ungheria (qualificata)

9. Svizzera (qualificata)

10. Germania (qualificata)

11. Polonia (play-off)

12. Francia (qualificata)

13. Austria (qualificata)

14. Repubblica Ceca

15. Inghilterra (qualificata)

16. Galles

Le gare che decideranno quali squadre della Lega A andranno ai play-off

Oggi

Ucraina-Italia

Repubblica Ceca-Moldavia

Domani

Croazia-Armenia

Galles-Turchia

Le classifiche dei gruppi interessati (si qualificano all'Europeo le prime due squadre di ogni girone)

Gruppo C

*Inghilterra 19

Italia 13

Ucraina 13

Nord Macedonia 7

Malta 0

Gruppo D

*Turchia 16

Croazia 13

Galles 11

Armenia 8

Lettonia 3

Gruppo E

*Albania 14

Repubblica Ceca 12

**Polonia 11

Moldavia 10

FarOer 1

*= Già certa della qualificazione

**=Ha una gara in più rispetto alle altre squadre nel girone, già certa dei play-off