Covid-19 in Serie C, rinviata Pergolettese-Grosseto. I presidenti: "Non è calcio. Servono alternative"

A seguito della riscontrata positività al Covid-19 di un tesserato della Pergolettese, il match serale che opponeva i lombardi al Grosseto è stato rinviato a domani. Di questa situazione, ai microfoni di Radio Sportiva ne ha parlato l'Ad della formazione gialloblù Cesare Fogliazza: "Abbiamo trovato nel gruppo un contagiato è risultato positivo e siamo costretti a rimandare la gara col Grosseto a domani sera, bisogna fare un altro tampone entro 24 ore. Il momento è stato drammatico dobbiamo ripartire ma questo non è calcio, in C è molto dura. Quando c'è un positivo o si sospende la partita o si gioca con i negativi, è un disagio anche per le squadre in trasferta".

Gli fa eco il presidente del Grosseto Simone Ceri: "Rinvio della gara contro la Pergolettese? Dobbiamo allungare la trasferta, rifare i tamponi anche noi perché scadono le 24 ore, non è calcio. E' una situazione devastante, spero ci aiutino perché in questa condizione a dicembre sarà un'ecatombe".