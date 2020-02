Curiosità: Balotelli scatenato contro il Napoli, ma ha (quasi) sempre perso

Quando vede il Napoli, Mario Balotelli si scatena. O quasi. Sono già tre i gol contro gli azzurri in otto sfide per Supermario, uno per maglia: prima col City, poi col Milan, infine col Brescia all'andata. Ma c'è una statistica che sorride agli azzurri: in questi otto precedenti contro Balotelli, il Napoli non ha mai perso, vincendo sette sfide e pareggiandone appena una. Preoccupati, sì, ma fino ad un certo punto.