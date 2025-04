Curva Atalanta protesta: "Rispetto per Graziano Fiorita! Domani sciopero del tifo"

È arrivata in giornata notizia di un bel gesto della Curva Sud dell'Atalanta, per la partita in programma domani sera al Gewiss Stadium. In segno di protesta verso la Lega Serie A e di rispetto verso il Lecce, il cui fisioterapista 38enne Graziano Fiorita è morto improvvisamente lo scorso giovedì, i supporter orobici hanno annunciato lo sciopero del tifo: niente bandiere, striscioni e cori.

Questo l'annuncio: "Vicini alla U.S. Lecce, ai suoi tifosi e alla famiglia Fiorita. La morte di Graziano Fiorita dimostra ancora una volta la mancanza di rispetto per un uomo, un padre, marito e non per ultimo professionista da parte di questo contorto mondo del calcio. Un calcio sempre più compromesso e vincolato da regole che chiede a una squadra e ai propri tifosi di passare oltre il dolore e scendere in campo.

La nostra storia non lo permette, dal 19/01/93 la morte è uguale per tutti e merita il nostro rispetto. Se Atalanta-Lecce si dovesse giocare domenica 27/04/2025, non attaccheremo striscioni, non sventoleremo bandiere e tanto meno gestiremo il tifo in Curva Sud. Rispettiamo il dolore della U.S. Lecce, dei suoi tifosi e di tutta la famiglia Fiorita!".