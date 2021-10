Da Bologna - Arnautovic a rischio per la gara col Napoli: le ultime

Giornata importante quella di oggi per Marko Arnautovic in relazione alla trasferta del Bologna a Napoli di giovedì. Il Resto del Carlino parla di accertamenti a cui si sottoporrà l'attaccante austriaco uscito acciaccato sabato sera dalla sfida contro il Milan. Se dovesse esserci un infortunio, Arnautovic rischierebbe di saltare non solo la sfida del Maradona ma anche quella di lunedì contro il Cagliari. E sarebbe un problema. Ma filtra ottimismo e la sensazione è che Arnautovic giovedì sera ci sarà. In caso contrario, ieri a Casteldebole sono stati provati Federico Santander e Musa Barrow.