Da Ciro Romeo all'Atalanta: la settimana di Mertens puntando il rinnovo di contratto

Fonte: di Antonio Gaito

Sono giorni importanti per Dries Mertens. Ieri è nato a Napoli il primogenito dell'attaccante belga e sua moglie Kat: intorno alle 18.30 è venuto alla luce Ciro Romeo con la scelta del nome (da anni il soprannome del belga in città) che ha rapidamente portato tutta la tifoseria a chiedere il rinnovo del contratto dell'attaccante che a più riprese ha sottolineato la volontà di restare a Napoli. Ed un accordo col club passa anche da questo finale di stagione e da risposte importanti a partire dalla gara di Bergamo in cui tornerà titolare.

Sempre determinante

7 gol in campionato, 9 complessivi in stagione, nonostante un impiego assolutamente ridotto ed il primo mese saltato per l'operazione alla spalla. Dries è stato già determinante quando è mancato Osimhen: tra novembre e dicembre cinque reti in sequenza contro Inter, Lazio, Sassuolo ed Atalanta e stesso discorso nell'emergenza di gennaio a partire dal gol allo Stadium.

Le cifre per l'accordo

Il Napoli non eserciterà l'opzione per prolungare di un anno perché significherebbe confermare l'attuale ingaggio da 4,5mln di euro. Nell'ottica del contenimento dei costi, l'unica strada è un accordo al ribasso. De Laurentiis potrebbe proporgli un anno di contratto, magari con un eventuale futuro dirigenziale, ma difficilmente oltre i 2mln di euro. Se ne parlerà però a fine stagione.