Da Firenze - Montella prepara l'undici anti-Napoli. possibile Boateng come falso nueve

Matteo Dovellini, giornalista della Repubblica vicini alle vicende di casa Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live su Radio Marte: "In Coppa Italia c'è stata una Fiorentina che non riesca a praticare il gioco che voleva il tecnico, poi è arrivato il nervosismo ma è riuscita a risolverla grazie ai cambi di Montella. Blahovic contro il Napoli? Non credo che giocherà titolare, ieri Montella a fine partita ha parlato di calciatori forti parlando di lui e Montiel, ma che non bisogna caricarli di pressioni. Contro il Napoli, al di là del mercato, il tecnici schiererà un tridente con Boateng falso nove".