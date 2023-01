Da Firenze spiegano: "Gollini era spavaldo, ma un suo errore è diventato virale..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giacomo Galassi, giornalista di Radio Firenze Viola

© foto di Giacomo Morini

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giacomo Galassi, giornalista di Radio Firenze Viola: "La speranza di Sirigu è di trovare spazio qui a Firenze, anche se ha lasciato tutti perplessi la sua scelta di andar via da una squadra avviata verso lo Scudetto. Per poi venire qui in viola, dove la situazione sta diventando problematica per i rapporti tra tifosi e società. Ci risulta che viene qui per giocarsi il posto da titolare con Terracciano, spera di scalzarlo. Gollini? Se ci sono problemi caratteriali, mai dal punto di vista dello spogliatoio. Anche se era da tempo in uscita da Firenze, non ha mai detto una parola fuori posto, anzi si è sempre dimostrato parte del gruppo. I problemi caratteriali qui a Firenze sono comparsi quando scendeva in campo, dove ha sofferto anche l'inattività degli ultimi anni.