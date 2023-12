Da Madrid avvertono il Barça: "Il Napoli si sta risollevando e avrà una motivazione speciale!"

Il Napoli ha pescato il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League. Non l'avversario più debole, ma neanche quello più forte.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Napoli ha pescato il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League. Non l'avversario più debole, ma neanche quello più forte. Sicuramente gli spagnoli non ne sono contenti. Di seguito il commento del quotidiano As: "La squadra italiana sta provando a rialzarsi dopo cinque mesi disastrosi. La gestione Garcia ha cancellato quanto di buono aveva costruito Spalletti, con il quale gli azzurri hanno conquistato il terzo Scudetto della propria storia, con quasi 20 punti di vantaggio rispetto alla concorrenza.

[...] Il futuro del Napoli dipenderà dal lavoro di Mazzarri e dallo stato di forma di Osimhen e Kvaratskhelia ed entrambi stanno recuperando dopo un avvio di stagione con parecchi alti e bassi. Ciò che più di tutto ha preoccupato finora è la fragilità della fase difensiva. Mazzarri sta lavorando per ridurre le distanze e tornare a formare un blocco aggressivo e unito che sappia chiudere le linee e attaccare con ferocia nello spazio, capace di dominare il 'Calcio' e sfiorare la semifinale di Champions.

In più per i campioni d'Italia c'è una motivazione speciale: con due vittorie in questa competizione e una nei quarti si classificherebbero al Mondiale per Club 2025, togliendo il posto... Alla Juve. Sotto al Vesuvio si celebrerebbe una doppia vittoria".