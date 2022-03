Da Milano - Pioli ha il solito dubbio: Messias in vantaggio su Saelemaekers

È ormai diventato il ballottaggio per eccellenza, visto che si ripropone alla vigilia di ogni partita del Milan.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

È ormai diventato il ballottaggio per eccellenza, visto che si ripropone alla vigilia di ogni partita del Milan. Parliamo del solito testa a testa tra Messias e Saelemaekers per un posto sul lato destro del tridente offensivo alle spalle della punta. In vista del big match di Napoli, il brasiliano è in vantaggio sul collega belga, ma non è da escludere un sorpasso di Alexis all'ultima curva. A riportarlo è Milannews.it.