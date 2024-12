Da Roma: "Il Napoli non può nascondersi. L'obiettivo è lo scudetto"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Furio Focolari, giornalista che segue le vicende della squadra biancoceleste: “Lazio-Napoli è un test che entrambe le squadre avrebbero evitato di affrontare ora. Non a caso vedremo tante seconde linee in campo sia per Baroni che per Conte. L’attenzione è diretta tutta al campionato, ma non sarà facile per il Napoli che ha giocatori in questa stagione meno abituati a giocare dal 1’. Penso a Spinazzola, a Raspadori, a Simeone e a tutte le riserve dei titolari.

Conte innervosito da Marotta? È come il bue che dice cornuto all’asino, come la vedi la vedi… Sono due furbi e due grandi professionisti, entrambi giocano di psicologia e provano a scaricare sull’altro. Il Napoli sarà meno forte dell’Inter, ma fa solo il campionato e ha Conte in panchina. L’obiettivo dichiarato deve essere per forza lo Scudetto, non si può nascondere. Il Napoli ha qualche grana di mercato tra rinnovo di Kvara, cessione di Raspadori e tanto altro che cuoce sotto la cenere. De Laurentiis però è un presidente che non si fa parlare dietro, porta sempre risultati ed è lui il garante della competitività del Napoli. La Coppa Italia è una seccatura sino alle semifinali e fino ad allora quasi non fa curriculum".