Da Roma: "Spalletti sarà accolto male dall'Olimpico. Mourinho? Ha preservato le forze..."

Giorgio Martino, giornalista romano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti sarà accolto male dal pubblico di Roma. Il tutto è stato amplificato dallo sceneggiato televisivo e dai social network e quindi non ci sarà un bel benvenuto. Mourinho? Aveva molta paura della partita di ieri sera in Conference League, voleva preservare la buona efficienza dei suoi migliori in vista del Napoli".