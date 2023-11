Da Salerno: “A Napoli ci vogliono in B, per noi derby indifferente”

Lo scorso anno il derby con la Salernitana fu molto sentito da ambo i lati, quest'anno invece sembra che le cose siano cambiate.

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Lo scorso anno il derby con la Salernitana fu molto sentito da ambo i lati, quest'anno invece sembra che le cose siano cambiate. O almeno è questo quello che scrive il portale Tuttosalernitana.com: "Se da Napoli arrivano quotidianamente decine e decine di messaggi in cui si augura la retrocessione alla Salernitana, su sponda granata si sta vivendo la settimana del derby quasi con indifferenza.

Sarà per i risultati negativi della squadra, sarà perché si teme la terza sconfitta interna di fila in virtù della superiorità dell'avversario, ma il pubblico salernitano si avvicina a una delle partite più sentite in assoluto con un preoccupante distacco emotivo. Certificato, tra l'altro, anche dai numeri: circa 3500 biglietti venduti, 320 dei quali per il settore ospiti. Certo, la politica dei prezzi al rialzo ha penalizzato tantissime persone, così come l'assenza di quelle iniziative promesse e quasi mai realizzate. Tuttavia, in altri tempi, Salernitana-Napoli avrebbe garantito un trasporto emotivo diverso".