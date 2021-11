Da Salerno attaccano: "Altro che goleada, il Napoli ha sofferto e vinto con 1 tiro!"

Altro che pallottoliere e allenamento a porte aperte: a Salerno la capolista del campionato di serie A ha incontrato difficoltà forse anche inattese. Questa l'analisi del portale 'TuttoSalernitana' sulla vittoria del Napoli all'Arechi: "Pur schierandosi con alcuni calciatori che non erano titolari nemmeno in serie B, il Napoli ha sofferto tantissimo e ha vinto con l'unico tiro in porta della gara nato da una serie di rimpalli e dall'ennesimo errore di un Belec che, probabilmente, avrebbe bisogno di accomodarsi un pochino in panchina.

Gli errori del portiere iniziano ad essere tanti, alla classifica mancano punti preziosi e c'è un Fiorillo esperto, che scalpita e che certo potrebbe dare qualche garanzia in più soprattutto ora che la retroguardia, nei singoli, conferma di non essere affatto scarsa".