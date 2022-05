Da Torino: "Pochi stimoli di classifica? Juric vorrà vendicare l'andata, meritava almeno il pari"

Il Torino già salvo e fuori dalla lotta per le coppe europee sfida un Napoli qualificato in Champions ma con lo stimolo di preservare il terzo posto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino già salvo e fuori dalla lotta per le coppe europee sfida un Napoli qualificato in Champions ma con lo stimolo di preservare il terzo posto in classifica. Quale stimolo può trovare invece la compagine piemontese? Lo spiega Torinogranata.it:

"La sfida di sabato tra Torino e Napoli non porta particolari ambizioni di classifica per le due squadre, che vorranno però cercare di chiudere al meglio la stagione. Inoltre per la squadra di Juric ci può essere la sconfitta di misura subita all'andata al Maradona il 17 ottobre: una partita molto equilibrata, nella quale i granata avrebbero meritato almeno un pareggio ma vennero beffati nel finale dal gol realizzato da Osimhen all'81'".