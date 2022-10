Dall’Argentina: nella prima lista ampia da 40 convocati ci sarà Simeone!

Secondo quanto riporta il portale Olè saranno 40 i pre convocati di Scaloni e tra questi ci sarà anche l'azzurro Giovanni Simeone.





Sarà un venerdì speciale per la Nazionale argentina e per lo staff tecnico: oggi è il giorno in cui dovrà essere consegnata alla FIFA la lista preliminare per i Mondiali in Qatar, quando mancano solo 30 giorni all'appuntamento Mondiale.

Secondo quanto riporta il portale Olè saranno 40 i pre-convocati di Scaloni e tra questi ci sarà anche l'azzurro Giovanni Simeone.

Portieri

Emiliano Martínez

Franco Armani

Gerónimo Rulli

Juan Musso

Agustín Marchesín



Difensori

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Germán Pezzella

Cuti Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Nehuen Pérez

Facundo Medina

Lucas Martinez Quarta

Marcos Senesi

Centrocampisti

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Giovanni Lo Celso

Guido Rodríguez

Papu Gómez

Alexis Mac Allister

Exequiel Palacios

Enzo Fernández

Emiliano Buendía

Nico Dominguez

Lucas Ocampos

Attaccanti

Lionel Messi

Lautaro Martínez

Angel Di María

Nicolás González

Joaquín Correa

Julián Alvarez

Paulo Dybala

Angel Correa

Thiago Almada

Gio Simeone

Lucas Alario