Dall'arrivo di Calzona nessuno come Osi-Kvara in Serie A per gol/assist: i numeri

Il Napoli si affida alle sue stelle per poter ritrovare la vittoria quest'oggi ad Empoli e salvare una posizione europea. Dall’arrivo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli (19 febbraio 2024), Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia sono i due giocatori che hanno preso parte a più reti in Serie A (sette in sette incontri per entrambi; sei gol e un assist per il nigeriano e quattro reti e tre passaggi vincenti per il georgiano).