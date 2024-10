Dalla Scozia: "Il vero incredibile motivo per cui lo United ha ceduto McTominay"

Il collega dello Scottish Sun, Gareth Law, non ha dubbi. "MCTominay in Serie A è stato un trasferimento che ci ha colpiti e sul quale abbiamo puntato subito il mirino". Intervistato da Tuttomercatoweb.com, per parlare del suo connazionale e nuovo idolo di Napoli, Scott McTominay, è sicuro. "Non è una sorpresa vederlo giocare così".

Ma si aspettava un inizio così roboante?

"E' sempre stato uno dei grandi talismani della Nazionale scozzese, cresciuto come responsabilità e anche il peso dei suoi gol è diventato sempre più importante. Per questo vederlo giocare così e segnare da subito, a Napoli, non è una sorpresa".

Perché il Manchester United se lo è lasciato sfuggire?

"Ha giocato tutta la sua carriera al Manchester United, era uno dei pochi passati da tutto il percorso del settore giovanile e con il dna United dentro. Uno dei pochi rimasti che sapessero cosa volesse dire vestire quella maglia ma, per chissà quale ragione, è stato subito sacrificato da Ten Hag".

Per quale motivo?

"Forse perché tagliare qualcuno che arriva dal vivao, magari, è più semplice. Difficile da capire. Un anno fa è quasi andato al West Ham ma coi soldi fatti dal suo addio lo United doveva sistemare le cose sul FFP. E l'addio ora era inevitabile".

Conte è il manager ideale per il modo di giocare di Scott?

"Parto da un altro assunto. Nello stesso modo in cui Steve Clarke, il ct scozzese, ha riposto fiducia in Scott, Conte ha dimostrato di credere in lui come mai nessuno prima. Questa è la cosa più importante e determinante, ancor più dello stile di gioco di Conte".

Lui e Gilmour insieme a Napoli. Cosa ne pensa il pubblico scozzese?

"Negli scorsi giorni una leggenda del calcio scozzese come Ally McCoist ha detto che il fatto che McTominay e Gilmour giochino insieme non possa che portare benefici alla Nazionale. Entrambi sono giocatori con pedigree importanti ed esperienza in Premier League ma adesso giocano di più e si uniranno al ritiro della Scozia col morale alle stelle. Non c'è dubbio che il Napoli adesso in Scozia sia seguito con grande attenzione…".