Dalla Spagna - Ancelotti in bilico al Real: rischia se perde il Mondiale per club

© foto di Federico Titone

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Relevo, la posizione di Carlo Ancelotti al Real Madrid sarebbe in bilico in caso di mancata vittoria del Mondiale per club. La dirigenza "Blancos", infatti, starebbe perdendo fiducia nel tecnico italiano. Una bocciatura che arriverebbe dopo le vittorie nella scorsa stagione della Champions League e de LaLiga.