Kvara, serata amara in Nations League: sbaglia un rigore e Georgia ko con l'Irlanda del Nord
TuttoNapoli.net
Serata amara per Khvicha Kvaratskhelia e per la Georgia, sconfitta 1-0 dall’Irlanda del Nord nel primo turno del girone B di Nations League. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, il numero 7 georgiano ha avuto al 65’ la grande occasione per sbloccare il match dal dischetto, ma ha fallito il calcio di rigore. Nel finale la beffa per la squadra di casa: al 99' Charles ha trovato il gol decisivo che ha regalato i tre punti agli ospiti. Per Kvara una serata da dimenticare, chiusa anche con un’ammonizione per condotta antisportiva.
Nations League, il programma di venerdì 25 settembre
Armenia 2-0 Lettonia
Georgia - Irlanda del Nord 0-1
Italia-Belgio, ore 20:45
Turchia-Francia, ore 20:45
Polonia-Bosnia, ore 20:45
Svezia-Romania, ore 20:45
Ungheria-Ucraina, ore 20:45
Montenegro-Cipro, ore 20:45
autore
Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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