Kvara, serata amara in Nations League: sbaglia un rigore e Georgia ko con l'Irlanda del Nord

Serata amara per Khvicha Kvaratskhelia e per la Georgia, sconfitta 1-0 dall’Irlanda del Nord nel primo turno del girone B di Nations League. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, il numero 7 georgiano ha avuto al 65’ la grande occasione per sbloccare il match dal dischetto, ma ha fallito il calcio di rigore. Nel finale la beffa per la squadra di casa: al 99' Charles ha trovato il gol decisivo che ha regalato i tre punti agli ospiti. Per Kvara una serata da dimenticare, chiusa anche con un’ammonizione per condotta antisportiva.

Nations League, il programma di venerdì 25 settembre

Armenia 2-0 Lettonia

Georgia - Irlanda del Nord 0-1

Italia-Belgio, ore 20:45

Turchia-Francia, ore 20:45

Polonia-Bosnia, ore 20:45

Svezia-Romania, ore 20:45

Ungheria-Ucraina, ore 20:45

Montenegro-Cipro, ore 20:45