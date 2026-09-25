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Coppa Italia, date e orari degli ottavi: quando si gioca Napoli-Fiorentina

Coppa Italia, date e orari degli ottavi: quando si gioca Napoli-FiorentinaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:05Notizie
di Davide Baratto
Il Napoli affronterà la Fiorentina il 16 dicembre alle 21 negli ottavi di Coppa Italia. Definito anche il programma delle altre gare

È stato diramato il calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Napoli giocherà mercoledì 16 dicembre alle 21.00 contro la Fiorentina. Il programma del turno prenderà il via martedì 1 dicembre con Inter-Genoa, seguito il 2 dicembre da Como-Cremonese e il 3 dicembre da Juventus-Sassuolo. Martedì 15 dicembre sarà poi la volta di Bologna-Palermo, mentre dopo Napoli-Fiorentina si proseguirà a gennaio con Roma-Verona il 12, Milan-Monza il 13 e Atalanta-Udinese il 26.

Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale

1 dicembre, 21:00 Inter-Genoa

2 dicembre, 21:00 Como-Cremonese

3 dicembre, 21:00 Juventus-Sassuolo

15 dicembre, 21:00 Bologna-Palermo

16 dicembre, 21:00 Napoli-Fiorentina

12 gennaio, 21:00 Roma-Verona

13 gennaio, 21:00 Milan-Monza

26 gennaio, 21:00 Atalanta-Udinese