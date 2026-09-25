Ufficiale
Coppa Italia, date e orari degli ottavi: quando si gioca Napoli-Fiorentina
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Il Napoli affronterà la Fiorentina il 16 dicembre alle 21 negli ottavi di Coppa Italia. Definito anche il programma delle altre gare
È stato diramato il calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Napoli giocherà mercoledì 16 dicembre alle 21.00 contro la Fiorentina. Il programma del turno prenderà il via martedì 1 dicembre con Inter-Genoa, seguito il 2 dicembre da Como-Cremonese e il 3 dicembre da Juventus-Sassuolo. Martedì 15 dicembre sarà poi la volta di Bologna-Palermo, mentre dopo Napoli-Fiorentina si proseguirà a gennaio con Roma-Verona il 12, Milan-Monza il 13 e Atalanta-Udinese il 26.
Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale
1 dicembre, 21:00 Inter-Genoa
2 dicembre, 21:00 Como-Cremonese
3 dicembre, 21:00 Juventus-Sassuolo
15 dicembre, 21:00 Bologna-Palermo
16 dicembre, 21:00 Napoli-Fiorentina
12 gennaio, 21:00 Roma-Verona
13 gennaio, 21:00 Milan-Monza
26 gennaio, 21:00 Atalanta-Udinese
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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