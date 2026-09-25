Italia, primo tempo da incubo! Belgio dominante ed è solo 1-0 grazie a Donnarumma

Avvio da incubo per l’Italia di Mancini: il Belgio domina il primo tempo per occasioni create, xG e pericolosità offensiva

Primo tempo da incubo per la nuova Italia di Roberto Mancini, sotto 0-1 contro un Belgio nettamente dominante. I Diavoli Rossi hanno chiuso i primi 45 minuti con numeri impressionanti: 2.13 xG, 14 tiri, 5 grandi occasioni create e addirittura 9 conclusioni dall’interno dell’area. La formazione di Mark Van Bommel produce molto di più e costringe diverse volte Donnarumma agli straordinari. La squadra di Roberto Mancini, invece, fatica a risalire il campo e a creare pericoli con continuità, risultando estremamente disorganizzata in fase difensiva e di pressing, chiudendo una prima frazione pesantemente sbilanciata sul piano delle occasioni e della qualità offensiva.