Nations League, le formazioni ufficiali delle 6 partite di stasera
Serata di Nations League con sei partite in programma alle ore 20:45. In campo Turchia-Francia e Italia-Belgio per il Girone A, Polonia-Bosnia, Svezia-Romania e Ungheria-Ucraina per il Girone B, e ancora Montenegro-Cipro per il Gruppo C. Di seguito le formazioni ufficiali di tutte le gare.
Gruppo A
TURCHIA (3-4-2-1): Uğurcan; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Ozcan, Yuksek, Kadioglu; Arda Güler, Uzun; Yilmaz. CT: Montella
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Truffert; Cherki, Manu Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Mbappé. CT: Zidane
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Coppola, Calafiori; Tonali, Romano, Barella; Cambiaghi, Pio Esposito, Kean. CT: Mancini
BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Godts. CT: Van Bommel
Gruppo B
POLONIA (3-4-2-1): Bulka; Potulski, Bednarek, Kiwior; Cash, Slisz, Zielinski, Skoras; Kaminski, Szymanski; Lewandowski. CT: Urban
BOSNIA (4-3-3): Zlomislic; Katic, Smajlovic, Muharemovic, Kolasinac; Basic, Sunjic, Tabakovic; Bajraktarevic, Demirovic, Alajbegovic. CT: Barbarez
SVEZIA (4-4-2): Johansson; Holm, Starfelt, Lindelöf, Stroud; Bernhardsson, Bergvall, Ayari; Nanasi; Gyökeres, Isak. CT: Potter
ROMANIA (4-2-3-1): Radu; Ratiu, Dragusin, Coubis, Bancu; Baluta, Ghita; Hagi, Marin, Man; Munteanu. CT: Hagi
UNGHERIA (4-3-1-2): Tóth; Bolla, Orbán, Csinger, Kerkez; Schäfer, Csongvai, Vitális; Szoboszlai; Redzic, Lukács. CT: Rossi
UCRAINA (4-3-3): Riznyk; Krupskyi, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko; Ocheretko, Brazhko, Sudakov; Tsygankov, Sikan, Vanat. CT: Maldera
Gruppo C
MONTENEGRO (4-4-2): Popovic; Roganovic, Savic, Vujacic, Gasevic; Osmajic, Bulatovic, Jankovic, Adzic; Jovetic, Krstovic. CT: Vucinic
CIPRO (4-2-3-1): Ribeiro de Freitas; Shikkis, Sotiriou, Panagiotou, Malekkides; Kyprianou, Andreou; Edwards, Kastanos, Tzionis; Pittas. CT: Mantzios
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