Prima pagina De Bruyne al Corriere dello Sport: "Con Conte faccio 25"

"Con Conte faccio 25": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport dedicato a De Bruyne, riferendosi all'intervista rilasciata in esclusiva al quotidiano dal campione belga in cui dice: "Ho vinto 24 trofei: ora voglio lo scudetto". C'è di tutto: il legame con Napoli, la mentalità di Antonio, Grealish, la Champions, Modric e Pino Daniele. Alcune delle sue dichiarazioni: "Avevo anche altre offerte: ho scelto una squadra che è incredibile. Non sono un sognatore: il futuro dipende dal lavoro duro. Maradona? Una Leggenda".

Intervista esclusiva anche a Mancini: "Muo mi ha cambiato". Prosegue il difensore della Roma: "Mi ha fatto diventare un condottiero, ma è Gasp il mio maestro più grande". Sul futuro, invece, dice: "La Roma a vita, ho detto no all'Arabia". Si parla anche delle due squadre di Milano. Il titolo sull'Inter riguarda un giocatore che sta seguendo ormai da tempo: "Mistero Lookman: è sparito".