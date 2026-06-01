Ritiri Napoli: il 4 giugno la presentazione ufficiale, ecco dove

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Il Napoli ha fissato la data per la presentazione ufficiale dei ritiri estivi della stagione 2026

Il Napoli ha fissato la data per la presentazione ufficiale dei ritiri estivi della stagione 2026. L'appuntamento è in programma giovedì 4 giugno 2026 presso Palazzo Petrucci, in Via Posillipo 16C a Napoli. Secondo quanto riportato nell'invito diffuso agli addetti ai lavori, l'orario di arrivo è previsto per le 13:00, la conferenza stampa prenderà il via alle 14:30.

Napoli, il 4 giugno la presentazione ufficiale dei ritiri estivi 2026

Sarà l'occasione per conoscere nel dettaglio il programma della preparazione estiva degli azzurri, con tutte le informazioni relative ai ritiri, agli appuntamenti con i tifosi e alle iniziative organizzate dal club in vista della nuova stagione. Il Napoli, come già annunciato nei mesi scorsi, svolgerà la prima parte della preparazione a Dimaro Folgarida, in Trentino, dal 17 al 27 luglio, mentre durante la presentazione potrebbero emergere ulteriori dettagli riguardanti la seconda fase del ritiro a Castel di Sangro e gli eventi collegati all'estate azzurra.