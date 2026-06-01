Lutto nel calcio greco: è morto Oikonomou. Ha giocato con Cagliari, Bologna e Sampdoria

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Dopo oltre una settimana di ricovero in terapia intensiva il classe '92 è infatti morto per le conseguenze dell’impatto fra la sua moto e un’automobile

L’ex difensore Marios Oikonomou non ce l’ha fatta. Il calciatore greco, che in Italia ha vestito le maglia di Cagliari, Bologna e Sampdoria, non è sopravvissuto alle conseguenze del grave incidente in moto di cui era stato vittima lo scorso 23 maggio nella sua città natale, Giannina.

Una settimana in terapia intensiva

Dopo oltre una settimana di ricovero in terapia intensiva il classe '92 è infatti morto per le conseguenze dell’impatto fra la sua moto e un’automobile subendo gravissime lesioni alla testa che neanche un delicato intervento neurochirurgico sono riuscite a curare.