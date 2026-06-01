Lutto nel calcio greco: è morto Oikonomou. Ha giocato con Cagliari, Bologna e Sampdoria
TuttoNapoli.net
Dopo oltre una settimana di ricovero in terapia intensiva il classe '92 è infatti morto per le conseguenze dell’impatto fra la sua moto e un’automobile
L’ex difensore Marios Oikonomou non ce l’ha fatta. Il calciatore greco, che in Italia ha vestito le maglia di Cagliari, Bologna e Sampdoria, non è sopravvissuto alle conseguenze del grave incidente in moto di cui era stato vittima lo scorso 23 maggio nella sua città natale, Giannina.
Una settimana in terapia intensiva
Dopo oltre una settimana di ricovero in terapia intensiva il classe '92 è infatti morto per le conseguenze dell’impatto fra la sua moto e un’automobile subendo gravissime lesioni alla testa che neanche un delicato intervento neurochirurgico sono riuscite a curare.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Notizie
Copertina De Bruyne esplode dal Belgio: “Contento che Conte vada via! Troppo bassi, difensivi, fuori ruolo e si fa 1 gol! Ora voglio un colloquio…” di Davide Baratto
Le più lette
In primo piano
Ultim'oraNapoli-Rabiot, Rai: c'è l'apertura del giocatore! Pronto contratto fino al 2029: i dettagli
Antonio NotoTuttonapoliPanchina Napoli, Italiano è il prescelto! Entro 48h deve liberarsi dal Bologna
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
Antonio NotoLiveConte: "Lascio perché non sono riuscito a compattare l'ambiente! Nazionale? Chiacchiere!" ADL: "Dopo Bologna gli dissi di stare tranquillo"
Francesco CarboneCessione SSC Napoli, NY Times conferma: ADL ha rifiutato 2mld, ma fondo USA insisterà
Pierpaolo MatronePolitano: "Forse meglio il 4° Scudetto, perché più sofferto! Futuro? Spero di restare. Su Vergara e KDB..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com