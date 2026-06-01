Morte Oikonomou, il messaggio del Napoli: "ADL e il club si uniscono al cordoglio"

Morte Oikonomou, il messaggio del Napoli: "ADL e il club si uniscono al cordoglio"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:22Notizie
di Pierpaolo Matrone
Il calciatore greco, che in Italia ha vestito le maglia di Cagliari, Bologna e Sampdoria, non è sopravvissuto alle conseguenze del grave incidente in moto

L’ex difensore Marios Oikonomou non ce l’ha fatta. Il calciatore greco, che in Italia ha vestito le maglia di Cagliari, Bologna e Sampdoria, non è sopravvissuto alle conseguenze del grave incidente in moto di cui era stato vittima lo scorso 23 maggio.

Il Napoli ha voluto esprimere il proprio cordoglio con una nota ufficiale: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al cordoglio per la scomparsa di Marios Oikonomou, difensore con una lunga carriera nel calcio italiano".