De Bruyne incanta l’Europa, L’Equipe: “Artista unico, meglio salti la Francia…”
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L'Équipe, quotidiano francese, celebra la prestazione di Kevin De Bruyne contro la Turchia con il seguente titolo: "Con i saluti dal vecchio". Nella serata di ieri il centrocampista del Napoli ha realizzato una doppietta ed una spettacolare gara contro la formazione allenata da Vincenzo Montella.
Continua poi l'Equipe: "De Bruyne resta un artista unico. Kevin De Bruyne ha reagito con una magnifica doppietta contro la Turchia. Era De Bruyne al suo meglio". I francesi sono quindi sollevati dal fatto che non giocherà contro la squadra stellare di Zidane nel prossimo turno di Nations League: "Avrà un beneficio per Les Bleus, ma non per il suo valore spettacolare. De Bruyne rimane un artista unico".
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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