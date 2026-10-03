Napoli-Frosinone, biglietti settore ospiti: il dato sui tifosi ciociari al Maradona

È iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti del Diego Armando Maradona in vista della sfida del 10 ottobre.

La prevendita per Napoli-Frosinone è ufficialmente iniziata. I sostenitori giallazzurri hanno così la possibilità di acquistare i tagliandi destinati al settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona, in vista della sfida in programma sabato 10 ottobre. Le prime ore di vendita sono state caratterizzate da alcuni rallentamenti tecnici registrati sulla piattaforma TicketOne, mentre proseguono i contatti tra i due club per risolvere le problematiche relative al mancato riconoscimento di alcune Tessere del Tifoso.

Tifosi Frosinone, già 248 biglietti venduti per Napoli

Secondo i primi dati disponibili relativi al botteghino, sono 248 i biglietti già acquistati dai tifosi del Frosinone intenzionati a seguire la squadra nella trasferta di Napoli. Si tratta di un dato ancora parziale, destinato con ogni probabilità ad aumentare nelle prossime ore con il prosieguo della prevendita. La sfida al Maradona rappresenta infatti un appuntamento particolarmente atteso dalla tifoseria giallazzurra.

Napoli-Frosinone, prevendita in crescita: attesi altri tifosi al Maradona

Il numero dei sostenitori del Frosinone presenti al Maradona potrebbe quindi crescere sensibilmente nei prossimi giorni. La vendita dei tagliandi proseguirà parallelamente alla risoluzione delle ultime problematiche tecniche legate alla piattaforma di ticketing. L'obiettivo è consentire ai tifosi di completare regolarmente l'acquisto dei biglietti e la validazione delle rispettive tessere. Intanto, i primi 248 tagliandi staccati rappresentano il punto di partenza della presenza giallazzurra sugli spalti per la trasferta contro il Napoli.