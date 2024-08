De Gea fermo da oltre un anno, come mai? Chiede ingaggio choc per molti

vedi letture

Perché David de Gea è ancora svincolato dopo un anno dall'addio al Manchester United? L'ex nazionale spagnolo ha lasciato l'Old Trafford nell'estate del 2023, quando il suo contratto è giunto al termine. Lo United si è trovato a muoversi in una direzione diversa rispetto al suo quattro volte vincitore del premio di Giocatore dell'anno, scegliendo il portiere camerunense Andre Onana come titolare tra i pali.

Secondo TEAMtalk , le diverse squadre che lo hanno cercato, come le italiane Genoa e Fiorentina, non sono state in grado di soddisfare le richieste salariali di De Gea. Lo stesso vale per i club in Spagna, con l'ex Atletico che, a quanto si dice, chiede di guadagnare circa 6 milioni di euro all'anno. Cifre assolutamente fuori portate per rossoblù e viola, specie per un giocatore che lo ricordiamo, è fermo da un anno.