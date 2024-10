De Rossi cambia agente: i tifosi della Roma sognano il suo ritorno

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - Venti di novità per Daniele De Rossi che, a poco più di un mese dall'esonero dalla Roma, cambia il suo agente. Lascia Alessandro Lucci e la sua World Soccer Agency per entrare a far parte della scuderia di Fali Ramadani, nella Lian Sports Group che questa mattina sui social ha reso ufficiale la notizia. Un cambio di procura capace di far sognare i tifosi che vorrebbero De Rossi di nuovo sulla panchina giallorossa e soprattutto che alimenta proprio quelle voci di un un ritorno che da Trigoria continuano a smentire categoricamente, al momento.

Non più di due settimane fa, infatti, il ds Ghisolfi in un incontro con la stampa aveva difeso Ivan Juric e in queste ore il club continua a confermarlo saldo sulla panchina romanista, anche se le prossime due gare, con Dinamo Kiev e Fiorentina, potrebbero diventare un altro spartiacque della stagione. Dunque per ora di certo c'è solo la separazione di De Rossi da Lucci per entrare nella Lian Sports Group, società che nel recente passato è stata molto vicina alla Roma in diverse trattative e che gode di un ottimo rapporto proprio con l'attuale direttore sportivo giallorosso. Nella scuderia della società irlandese ci sono anche calciatori come Federico Chiesa, Kalidou Koulibaly, Jeremie Boga e vari allenatori, tra cui Maurizio Sarri, Gabriele Cioffi e Luca Gotti. (ANSA).