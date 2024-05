De Zerbi al Bayern Monaco? Arriva la risposta del ds dei bavaresi

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha smentito le voci riguardo un possibile approdo di Roberto De Zerbi come nuovo allenatore, dopo il comunicato ufficiale delle ultime ore in cui è stata annunciata la separazione con il Brighton. Infatti come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, alla domanda "Si può smentire se prevedo che il nuovo allenatore sarà italiano?”, il ds dei bavaresi ha risposto di "Sì" senza lasciare alcun dubbio.

