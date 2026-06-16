Demme, interesse da due club spagnoli: la priorità dell’ex Napoli è un’altra

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Futuro Demme, il centrocampista valuta Italia ed estero dopo l’Hertha

L'ex Napoli Diego Demme è al centro delle valutazioni di mercato in vista della prossima stagione. Il centrocampista, in scadenza di contratto con l’Hertha Berlino, ha attirato nelle ultime ore l’interesse di Girona e Levante, mentre nelle scorse settimane anche alcune società di Serie B avevano effettuato dei primi sondaggi esplorativi senza però arrivare ad avanzare offerte ufficiali.

La priorità resta l’Italia, ma valuta anche l’estero

L’ex centrocampista del Napoli avrebbe come prima scelta quella di tornare o restare nel calcio italiano, campionato che conosce bene dopo l’esperienza in azzurro. Al momento, però, in mancanza di proposte considerate all’altezza delle aspettative, Demme è pronto a prendere in considerazione anche eventuali opportunità provenienti dai campionati esteri. A riportarlo è Tuttomercatoweb.