Demme, interesse da due club spagnoli: la priorità dell’ex Napoli è un’altra
L'ex Napoli Diego Demme è al centro delle valutazioni di mercato in vista della prossima stagione. Il centrocampista, in scadenza di contratto con l’Hertha Berlino, ha attirato nelle ultime ore l’interesse di Girona e Levante, mentre nelle scorse settimane anche alcune società di Serie B avevano effettuato dei primi sondaggi esplorativi senza però arrivare ad avanzare offerte ufficiali.
La priorità resta l’Italia, ma valuta anche l’estero
L’ex centrocampista del Napoli avrebbe come prima scelta quella di tornare o restare nel calcio italiano, campionato che conosce bene dopo l’esperienza in azzurro. Al momento, però, in mancanza di proposte considerate all’altezza delle aspettative, Demme è pronto a prendere in considerazione anche eventuali opportunità provenienti dai campionati esteri. A riportarlo è Tuttomercatoweb.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro