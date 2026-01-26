Di Lorenzo fa 300 in azzurro, SSC Napoli: "Congratulazioni Capitano"
TuttoNapoli.net
Giovanni Di Lorenzo, in campo nel match contro la Juventus, ha raggiunto il traguardo delle 300 presenze in maglia azzurra. Lo scrive la SSC Napoli sul proprio sito ufficiale.
"Il 24 agosto 2019 il suo esordio con il Napoli, in occasione della vittoria per 3-4 al Franchi contro la Fiorentina. La settimana successiva sigla la sua prima rete nel match dello Stadium al cospetto della Juventus. Ha realizzato diciannove reti, vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Capitano", si legge nel comunicato.
Pubblicità
Notizie
Le più lette
1 La moviola di Bergonzi: "Sul 1° gol ginocchiata evidente di Thuram su Di Lorenzo. Su Hojlund rigore!"
Prossima partita
28 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Chelsea
In primo piano
Da 0 a 10: la bugia storica di Spalletti, la sciagura del rigore a Di Lorenzo, la due sconfitte di Conte e il dubbio su Vergara
Antonio NotoTuttonapoliMilinkovic-Savic non è al meglio! Proverà a stringere i denti per esserci con la Juve
Fabio TarantinoPodcastSindaco Manfredi a Radio Tutto Napoli: "Presto cittadinanza per ADL! Su restyling Maradona e nuovo stadio..."
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Redazione Tutto Napoli.netLiveCopenaghen-Napoli 1-1 (McTominay 39', Larsson 71'): Buongiorno condanna gli azzurri al pari
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com