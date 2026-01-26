Di Lorenzo fa 300 in azzurro, SSC Napoli: "Congratulazioni Capitano"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40Notizie
di Arturo Minervini

Giovanni Di Lorenzo, in campo nel match contro la Juventus, ha raggiunto il traguardo delle 300 presenze in maglia azzurra. Lo scrive la SSC Napoli sul proprio sito ufficiale.

"Il 24 agosto 2019 il suo esordio con il Napoli, in occasione della vittoria per 3-4 al Franchi contro la Fiorentina. La settimana successiva sigla la sua prima rete nel match dello Stadium al cospetto della Juventus. Ha realizzato diciannove reti, vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Capitano", si legge nel comunicato.