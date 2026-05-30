Ultim'ora Liverpool-Slot, Romano: "E' addio! Iraola in pole per la panchina dei Reds"

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Liverpool e Arne Slot si separano: Andoni Iraola favorito per la panchina.

Arne Slot e il Liverpool avrebbero deciso di interrompere il loro rapporto con effetto immediato al termine della stagione. Secondo quanto riportato sul proprio account X dal giornalista ed esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano. La separazione sarebbe maturata dopo la consueta revisione interna di fine anno, durante la quale club e allenatore avrebbero valutato il percorso svolto e le prospettive future.

Andoni Iraola in pole per la successione

Con l'addio di Slot, il Liverpool sarebbe già al lavoro per individuare il nuovo tecnico. Il principale candidato alla panchina dei Reds sarebbe Andoni Iraola. L'allenatore spagnolo sarebbe al momento il favorito per raccogliere l'eredità dell'olandese e guidare il Liverpool nel prossimo ciclo tecnico.