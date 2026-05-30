Liverpool-Slot, Romano: "E' addio! Iraola in pole per la panchina dei Reds"
Arne Slot e il Liverpool avrebbero deciso di interrompere il loro rapporto con effetto immediato al termine della stagione. Secondo quanto riportato sul proprio account X dal giornalista ed esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano. La separazione sarebbe maturata dopo la consueta revisione interna di fine anno, durante la quale club e allenatore avrebbero valutato il percorso svolto e le prospettive future.
Andoni Iraola in pole per la successione
Con l'addio di Slot, il Liverpool sarebbe già al lavoro per individuare il nuovo tecnico. Il principale candidato alla panchina dei Reds sarebbe Andoni Iraola. L'allenatore spagnolo sarebbe al momento il favorito per raccogliere l'eredità dell'olandese e guidare il Liverpool nel prossimo ciclo tecnico.
🚨🚨 EXCLUSIVE: ARNE SLOT AND LIVERPOOL TO PART WAYS WITH IMMEDIATE EFFECT. 💣— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026
It’s over between the Dutch manager and Liverpool after end of the season review. 👋🏼
Andoni Iraola, clear favorite to take over as next #LFC head coach. pic.twitter.com/8VIz644RFi
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro