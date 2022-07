Dimaro, il report dell'allenamento pomeridiano: personalizzato per Olivera

Allenamento pomeridiano sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida.

Allenamento pomeridiano sul campo di Carciato di Dimaro-Folgarida. La squadra dopo una prima fase di attivazione si è spostata a bordo campo per una serie di torelli. A seguire il gruppo ha svolto esercizi di possesso palla e partita a campo ridotto gialli contro blu. Zanoli ha svolto l’intera seduta in gruppo. Olivera ha svolto personalizzato in palestra e personalizzato in campo.