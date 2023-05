Diritti tv, scende in campo Mediaset: "Faremo offerta razionale"

"Faremo un'offerta, ma come sempre con un approccio razionale", ha detto Marco Giordani, direttore finanziario di Mfe-Mediase.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mediaset ha annunciato che parteciperà all'asta per i diritti televisivi della Serie A per le stagioni dalla 2024-2025 in poi. "Faremo un'offerta, ma come sempre con un approccio razionale", ha detto Marco Giordani, direttore finanziario di Mfe-Mediase.

"Sappiamo bene come i diritti del calcio siano piuttosto 'carichi' e quindi faremo offerte in un modo razionale. Non abbiamo bisogno del calcio a qualsiasi condizione: possiamo sostenere il nostro business anche senza il calcio e manteniamo questo approccio 'opportunistico' sia in Italia sia in Spagna", ha concluso Giordani.