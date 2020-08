"Doccia e poi ghiaccio", azzurri piegati dallo sforzo: il preparatore li invita a rientrare

"Bravi, bravi!", urla Gattuso per ricompensare in qualche modo il gruppo dopo una seduta mattutina molto intensa, tra esercitazioni ad alta intensità e tantissima corsa, a secco, che ha messo a dura prova gli azzurri. "Doccia e poi ghiaccio", si fa sentire un preparatore, invitando gli azzurri - a terra in campo, piegati dallo sforzo - a rientrare negli spogliatoi.

