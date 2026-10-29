Emergenza infortuni con la Juve: ora sono sette gli assenti per Allegri
Il Napoli deve fare i conti con una vera emergenza infortuni in vista della delicata sfida contro la Juventus. Dopo il successo sul Monza, arriva un'altra brutta notizia per gli azzurri: anche Stanislav Lobotka si aggiunge alla lista degli indisponibili, complicando ulteriormente i piani in vista del big match.
Sette assenze pesanti per gli azzurri
Contro i bianconeri mancheranno Alisson Santos, David Neres, Alessandro Buongiorno, Favasuli, Badiashile e Spinazzola. A questi si aggiunge ora Lobotka, la cui situazione preoccupa lo staff tecnico. Una serie di defezioni che riduce le alternative a disposizione e costringe l'allenatore a valutare nuove soluzioni per schierare una formazione competitiva.
Emergenza continua in vista della Juventus
L'infermeria continua dunque a riempirsi in un momento particolarmente delicato della stagione. La sfida contro la Juventus rappresenta un appuntamento importante per il Napoli, chiamato a confermare i progressi mostrati nelle ultime uscite nonostante le numerose difficoltà. Le assenze coinvolgono diversi reparti, dalla difesa all'attacco, passando per il centrocampo, e rendono ancora più complicata la preparazione della gara. Ora l'attenzione è rivolta alle condizioni degli indisponibili e alle possibili alternative, con la speranza di recuperare almeno qualche elemento nelle prossime settimane.
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