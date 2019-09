Domani rientrano i primi nazionali: Ancelotti riaccoglie tre azzurri

Dopo il weekend libero, domani il Napoli tornerà ad allenarsi a Castel Volturno per preparare la sfida alla Sampdoria. Senza i nazionali, però, ancora in giro per il mondo. Rientreranno, come sempre, a scaglioni. I primi a fare ritorno a Napoli dovrebbero essere Meret, Fabian e Manolas, tra domani e martedì probabilmente. Gli ultimi, invece, saranno Allan, Ospina e Lozano, attesi per giovedì al centro tecnico ma difficilmente riusciranno ad allenarsi.