Donnarumma, lista nozze solidale per i bimbi malati del Santobono Pausilipon

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Un grande evento, anticipato da un mega party, ma anche un grande gesto di solidarietà. Gigi Donnarumma, portiere della Nazionale e del Manchester City si è sposato a Locorotondo, comune in provincia di Bari con la storica fidanzata Alessia Elefante ed hanno chiesto ai loro invitati di destinare tutti i regali alla Fondazione Santobono Pausilipon. Questo il messaggio su Instagram: Abbiamo conosciuto @donnarumma per la prima volta oltre 10 anni fa, quando era una giovane promessa del calcio. Gianluigi era da poco diventato portiere del Milan e uno dei suoi primi pensieri fu quello di venire a trovare i nostri piccoli pazienti a Natale. Aveva pochi giorni liberi dagli allenamenti e scelse di dedicare un intero pomeriggio ai nostri bambini: un gesto che già allora ci colpì profondamente.

Oggi possiamo affermare con certezza che quella sensibilità avrebbe caratterizzato tutto il suo percorso di vita. Qualche mese fa Gianluigi ci ha chiamati per condividere con noi una delle gioie più grandi della sua vita: il matrimonio con Alessia Elefante. E ci ha detto una cosa che ci ha emozionati.



Volevano che quel giorno fosse una festa non solo per loro, ma anche un’occasione per donare speranza a chi sta affrontando una battaglia difficile.

Così Alessia e Gigio hanno chiesto ai loro familiari e amici di non far loro regali di nozze ma di sostenere la nostra Fondazione con una donazione.Perché l’amore più bello è quello che sa andare oltre sé stesso. È quello che abbraccia una nuova famiglia che nasce, gli affetti più cari e anche tanti bambini che ogni giorno lottano con coraggio insieme alle loro famiglie.A voi, Alessia e Gigio, va il nostro grazie più sincero.