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Serie A, FIGC accoglie due modifiche IFAB: VAR anche sui calci d’angolo!

Serie A, FIGC accoglie due modifiche IFAB: VAR anche sui calci d’angolo!TuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Ieri alle 23:40Notizie
di Francesco Carbone
Il Consiglio Federale della FIGC ha approvato due nuove modifiche IFAB che entreranno in vigore nella stagione 2026/27.

Si è riunito oggi, presso la Sala "Paolo Rossi" della sede della FIGC a Roma, il Consiglio Federale. Alla presenza del presidente Giovanni Malagò e del vicepresidente vicario Ezio Simonelli, il Consiglio ha votato all'unanimità Matteo Marani, Giancarlo Abete e Umberto Calcagno come componenti del Comitato di Presidenza. Tra le decisioni assunte nel corso della riunione, anche l'adozione di due importanti modifiche IFAB che riguardano l'utilizzo del VAR.

Le nuove modifiche IFAB approvate dalla FIGC

Di seguito il comunicato ufficiale della FIGC con tutti i dettagli: "Il Consiglio ha deciso di adottare due ulteriori modifiche IFAB per la stagione sportiva 2026/2027, facoltative, introdotte con la Circolare n. 33, che riguardano la possibilità per l'arbitro di avvalersi dell'assistenza del VAR nel caso di un calcio d'angolo chiaramente assegnato in modo errato e la possibilità per il VAR di intervenire per annullare un gol segnato da un calciatore a seguito di un fallo commesso poco prima della ripresa del gioco con un calcio da fermo".