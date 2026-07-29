Napoli, la maledizione continua: 9 indisponibili tra infortuni e acciacchi
L'infermeria del Napoli continua a riempirsi e la situazione inizia a destare preoccupazione anche in vista della seconda parte del ritiro estivo. Secondo quanto riportato da la Repubblica, gli azzurri ripartiranno per Castel di Sangro con un numero elevato di indisponibili, un problema che rischia di condizionare il lavoro di Massimiliano Allegri. Come si legge sul quotidiano, "i numeri dell'emergenza continuano a essere extra large: 9 indisponibili tra infortuni e acciacchi vari nell'amichevole di domenica a Dimaro con la Carrarese". Una situazione che, secondo Repubblica, rappresenta un campanello d'allarme in vista dell'avvicinamento al campionato.
Allegri, nove infortunati per il Napoli
Il quotidiano sottolinea inoltre che "l'infermeria piena inizia a diventare un problema serio pure per Massimiliano Allegri, costretto a fare suo malgrado la conta degli assenti esattamente come era successo nella scorsa stagione al suo predecessore in panchina: Antonio Conte".
Repubblica evidenzia anche come il nuovo tecnico abbia modificato il lavoro atletico rispetto al passato: "Il nuovo allenatore ha cambiato la metodologia della preparazione fisica, alleggerendo un po' i carichi di lavoro per i giocatori nella prima settimana e mezza di lavoro in Val di Sole".
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