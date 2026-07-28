SSC Napoli, normativa striscioni per la stagione 2026-27: il comunicato con le info
La SSC Napoli ha pubblicato un comunicato ufficiale relativo alla normativa per l'autorizzazione di striscioni e coreografie allo stadio in vista della stagione 2026/27. Il club azzurro ha indicato le modalità e le tempistiche per presentare le richieste da parte dei tifosi in occasione delle gare casalinghe al Maradona.
Striscioni e coreografie: nuove richieste a partire dal 30 luglio
Di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli con tutte le informazioni: "La SSC Napoli informa che, a partire dal giorno 30 luglio 2026, sarà possibile inviare le richieste di autorizzazione al posizionamento di striscioni e/o realizzazione di coreografie, in occasione delle gare casalinghe del Napoli per la stagione 2026/2027, osservando le indicazioni presenti al seguente link: https://sscnapoli.it/normativa-striscioni/. Si precisa che tutte le richieste sin qui pervenute non saranno ritenute valide".
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