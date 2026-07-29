Ufficiale Slitta il primo allenamento del Napoli a Castel di Sangro: la nuova data

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Ultime ritiro Napoli a Castel di Sangro: slitta il primo allenamento degli azzurri di Allegri in Abruzzo. Le ultime

Il programma del ritiro del Napoli subisce una leggera modifica rispetto a quanto inizialmente previsto. La partenza della squadra per Castel di Sangro, infatti, non avverrà nella mattinata di domani, ma è stata posticipata al pomeriggio. Una variazione di natura logistica che comporterà anche un diverso orario di arrivo della comitiva azzurra nella località abruzzese. L'ingresso in hotel è previsto in serata, consentendo al gruppo di sistemarsi e prepararsi all'inizio della seconda fase della preparazione estiva. Di conseguenza, il primo allenamento sul campo non si svolgerà nella giornata di domani, ma slitterà alla mattinata di venerdì, quando la squadra inizierà ufficialmente il lavoro allo stadio Patini, impianto che ospiterà le sedute del ritiro.

Venerdì doppia seduta aperta ai tifosi

Il debutto sul terreno di gioco di Castel di Sangro sarà dunque caratterizzato da un programma intenso. Per venerdì, infatti, lo staff tecnico ha previsto una doppia seduta di allenamento, con la squadra impegnata sia al mattino sia nel pomeriggio. Entrambi gli appuntamenti saranno aperti ai tifosi, che avranno così la possibilità di assistere dal vivo al lavoro degli azzurri e di salutare la squadra nella nuova sede del ritiro estivo. Una giornata particolarmente attesa dai sostenitori del Napoli.